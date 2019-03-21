Песков: Москва сожалеет в связи с переброской в Европу американских B-52

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Переброска США шести стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу вызывает дополнительную напряженность, уверены в Кремле.

"Безусловно, подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уверен: "Скорее наоборот - это вызывает дополнительную напряженность".

"Мы сожалеем в связи с такими действиями Вашингтона", - подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что переброску бомбардировщиков "с военно-тактической точки зрения" могут комментировать только российские военные.