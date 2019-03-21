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Ситуация на Корейском полуострове

Кремль не комментирует сообщения СМИ о подготовке визита лидера КНДР в Россию

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прибытие в Москву высокопоставленного чиновника КНДР

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. В Кремле не комментируют сообщения о том, что старшее должностное лицо КНДР прибыло в Москву для подготовки визита в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Я оставлю это без комментариев", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию.

О визите высокопоставленного чиновника КНДР в Москву сообщило ранее агентство Yonhap. Кроме того, южнокорейская газета "Тона ильбо" написала, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию, чтобы заручиться ее поддержкой после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое. Газета отмечает, что об этом может свидетельствовать интенсификация контактов между КНДР и Россией. По ее данным, в марте этого года высокопоставленные северокорейские дипломаты уже трижды совершали поездки Москву.

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Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеПесков, Дмитрий Сергеевич
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