Кремль не комментирует сообщения СМИ о подготовке визита лидера КНДР в Россию

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. В Кремле не комментируют сообщения о том, что старшее должностное лицо КНДР прибыло в Москву для подготовки визита в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Я оставлю это без комментариев", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию.

О визите высокопоставленного чиновника КНДР в Москву сообщило ранее агентство Yonhap. Кроме того, южнокорейская газета "Тона ильбо" написала, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию, чтобы заручиться ее поддержкой после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое. Газета отмечает, что об этом может свидетельствовать интенсификация контактов между КНДР и Россией. По ее данным, в марте этого года высокопоставленные северокорейские дипломаты уже трижды совершали поездки Москву.