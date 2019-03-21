Пресс-служба Миронова не комментирует информацию СМИ о сокращении его полномочий в партии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пресс-служба лидера "Справедливой России" Сергея Миронова не стала комментировать сообщения СМИ о возможном сокращении его полномочий как председателя партии.

"До съезда ничего не комментируем. Съезд ожидается 21 апреля", - сказали ТАСС в четверг в пресс-службе Миронова.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о проекте поправок в устав "Справедливой России", которые могут быть приняты на съезде 21 апреля. Они предусматривают появление зампреда партии с широкими полномочиями - от отбора кандидатов на выборы до предложений по кандидатам в руководящие органы партии. Эту должность, как ожидается, займет глава холдинга "Царьград" Константин Малофеев, при этом роль лидера партии снизится, утверждает газета.