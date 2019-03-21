Эксперт: врио мурманского губернатора Чибис может к выборам стать публичным политиком

ТАСС, 21 марта. Назначенный врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис имеет все данные, чтобы к сентябрьским выборам стать из чиновника публичным политиком. Такое мнение высказал ТАСС глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Мне кажется, что у Чибиса есть все предпосылки, чтобы стать политическим лидером субъекта, то есть за этот короткий период, который остался до выборов, пройти путь от карьерного чиновника до публичного политика", - сказал Костин.

По словам собеседника агентства , "главное, что есть у Чибиса - это отсутствие антирейтинга". Кроме того, у него есть необходимая поддержка главы государства, "который инициировал его появление в регионе", добавил политолог.

Костин также отметил, что Чибис обладает прекрасным управленческим опытом на федеральном уровне, "который позволит достаточно эффективно управлять экономикой территории".

Ключевые задачи

По словам Костина, Чибису, прежде всего, следует сосредоточиться "на выстраивании нового элитного консенсуса в регионе". "Есть и сугубо региональные проблемы, и большие федеральные проекты, которые должны в регионе реализовываться. При этом есть различные позиции различных групп, о том, как эти проекты должны реализовываться", - добавил эксперт.

Костин считает, что Чибису придется провести много встреч с представителями разных социальных групп, а также с политической и экономической элитой "и по результатам этих консультаций сформулировать свою программу, с которой идти на выборы".

По мнению политолога, состоявшиеся на этой неделе перестановки в руководстве ряда регионов связаны с "политической целесообразностью".

"Политическая реальность, если мы говорим об ее электоральной составляющей, находится в некотором движении. Формулируются новые тенденции, новые мотивации больших социальных групп. Таким образом, большое значение имеет такой фактор, как способность губернатора или того, кто приходит на его смену, успешно выиграть выборы. И это один из критериев", - пояснил Костин.