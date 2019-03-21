Лавров заявил, что Россия даст оценку выборам президента Украины по их итогам

САН-МАРИНО, 21 марта. /ТАСС/. Россия будет смотреть на конкретные результаты выборов президента Украины и оценивать их по достоинству. Об этом заявил в ответ на вопрос ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным секретарем по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Сан-Марино Николой Ренци.

"Что касается наших оценок итогов этого избирательного процесса, то мы будем смотреть на конкретные результаты и оценивать их по достоинству", - сказал он.