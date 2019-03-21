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Президентские выборы на Украине - 2019

Лавров заявил, что Россия даст оценку выборам президента Украины по их итогам

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© Александр Щербак/ТАСС

САН-МАРИНО, 21 марта. /ТАСС/. Россия будет смотреть на конкретные результаты выборов президента Украины и оценивать их по достоинству. Об этом заявил в ответ на вопрос ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным секретарем по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Сан-Марино Николой Ренци.

"Что касается наших оценок итогов этого избирательного процесса, то мы будем смотреть на конкретные результаты и оценивать их по достоинству", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияПрезидентские выборы на Украине - 2019
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