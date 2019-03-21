Лавров удостоен государственной награды Сан-Марино

САН-МАРИНО, 21 марта. /ТАСС/. Государственный секретарь по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Сан-Марино Никола Ренци вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову государственную награду - орден Святой Агаты I степени. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино вручил Сергею Лаврову государственную награду своего государства - Большой крест ордена Святой Агаты", - написала Захарова.

Орден Святой Агаты - одна из государственных наград Сан-Марино. Орден учрежден в 1923 году. Существует пять степеней (приводится в порядке убывания): Большой крест, Гранд-офицер, Командор, Офицер и Кавалер. Вручается иностранному гражданину за особые заслуги перед республикой.

Лавров в настоящий момент находится с официальным визитом в Сан-Марино. Кроме встречи с Ренци, запланировано выступление российского министра в парламенте страны. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы МИД РФ в республику.