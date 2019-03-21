Лавров: отказ Сан-Марино поддержать санкции против России укрепит сотрудничество

САН-МАРИНО, 21 марта. /ТАСС/. Отказ Сан-Марино поддержать односторонние санкции против России создает возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным секретарем по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Сан-Марино Николой Ренци.

"Мы с уважением относимся к прагматичному взвешенному внешнеполитическому курсу Республики Сан-Марино, ее самостоятельности при принятии решений по тем или иным вопросам, - отметил он. - И, конечно же, мы ценим, что Сан-Марино не присоединилась к односторонним нелегитимным санкциям в отношении РФ, что создает дополнительные возможности для укрепления взаимовыгодной практической кооперации".

Лавров подчеркнул, что РФ будет "эти возможности использовать". "Сегодня обсуждались различные варианты, как нам расширять взаимодействие и в сфере сельскохозяйственной продукции на рынке России, и в сфере банковского сотрудничества, где есть целый ряд инициатив, которые предстоит реализовать", - добавил он.

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что торговля между двумя странами "пока еще не характеризуется впечатляющими цифрами, но не первый год она устойчиво растет". "Мы хотим это поддерживать и закреплять, - подчеркнул он. - Этому будет способствовать участие представителей правительства и деловых кругов Сан-Марино в Петербургском международном экономическом форуме в начале июня этого года, а также в других мероприятиях инвестиционной и экономической направленности, которые проводятся в России".

Банковское сотрудничество

Глава МИД РФ добавил, что обсудил с Николой Ренци перспективы контактов между центральными банками двух стран.

Как отметил российский министр, около 10 лет назад в республике произошла реформа в банковской сфере. "Сегодня мы обсудили перспективы контактов между центральными банками РФ и Сан-Марино, в ходе которых можно будет согласовать параметры взаимодействия в этой сфере", - отметил Лавров.

По его словам, у Министерства финансов РФ есть ряд вопросов, которые они "хотели бы прояснить со своими коллегами из Сан-Марино, прежде чем договариваться о полномасштабном сотрудничестве без каких-либо ограничений". "Надеюсь, что мы найдем решение, а [его поиск] будет не очень долгим", - добавил глава МИД РФ.

Меморандум о взаимопонимании

Главы МИД России и Сан-Марино также подписали меморандум о взаимопонимании между двумя странами.

"Это высшее государственное обязательство, свидетельствующее о взаимном внимании, желании взаимодействия при уважении приоритетов друг друга", - сказал Ренци, выступая в Большом Генеральном совете (парламент Сан-Марино). По его словам, меморандум "открывает путь к новому сотрудничеству в стратегически важных для развития двусторонних отношений сферах".

В свою очередь капитаны-регенты (коллективные главы Сан-Марино) выразили надежду на дальнейшее наращивание полноформатного сотрудничества с Россией, отношения с которой "всегда отличались открытым и плодотворным диалогом".