Бывший игрок КВН Тарбаев примет участие в предвыборной кампании врио главы Калмыкии

ЭЛИСТА, 21 марта. /ТАСС/. Уроженец Калмыкии, председатель совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" и общественный деятель Сангаджи Тарбаев примет участие в предвыборной кампании врио главы республики Бату Хасикова.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку 57-летнего Алексея Орлова с поста главы Калмыкии и назначил 38-летнего Бату Хасикова врио главы региона. Ранее Хасиков заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы Калмыкии, которые пройдут в сентябре этого года.

"То, что Сангаджи будет мне помогать в предвыборной кампании, - это очевидно, это факт. Хочу сказать относительно Сангаджи Андреевича, что это тот человек, который вне зависимости от своего статуса будет стараться, много делать для региона, он уже это делает. А буду ли я ему предлагать какую-то официальную должность [в правительстве региона] или нет - это время покажет", - сказал ТАСС Хасиков.

По словам Тарбаева, у Хасикова "есть целая команда, которая готова его поддерживать".

"Не обязательно занимать какой-нибудь пост, чтобы помогать Бату Сергеевичу. Он знает, что я всегда готов помочь. Но мне кажется, здесь нужно формировать команду по принципу компетентности, а не по дружбе или знакомству, этот принцип не работает в республике. Безусловно, наш опыт, который мы за все это время наработали, тоже будем здесь внедрять, он связан с организацией процесса, управленческими нюансами, выстраиванием информационной работы, PR", - сообщил он ранее журналистам.

Сангаджи Тарбаев родился 15 апреля 1982 года в Республике Калмыкия, окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Международные отношения". Являлся капитаном команды "Сборная РУДН" на играх КВН, телеведущий. В настоящее время является председателем совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, в марте этого года выбран членом Общественной палаты Москвы III созыва.