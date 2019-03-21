Правительство Мурманской области продолжит работу до избрания нового губернатора

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Члены правительства Мурманской области продолжат работу после отставки губернатора региона Марины Ковтун. Новый состав будет избран после проведения выборов главы, сообщил ТАСС руководитель аппарата правительства области Валерий Федько.

Возглавлявшая область с апреля 2012 года Ковтун в четверг объявила, что подала президенту России Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Путин принял ее отставку и назначил врио главы замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса.

"Согласно уставу Мурманской области, по поручению врио губернатора члены правительства и руководители органов власти субъекта исполняют свои обязанности до избрания губернатора, - сказал Федько. - В соответствии с уставом Мурманской области, правительство области слагает свои полномочия перед вступившим в должность избранным губернатором области и по поручению избранного губернатора области продолжает действовать до формирования нового правительства области".

Согласно тексту устава, вновь избранный губернатор обязан сформировать новый состав правительства в течение двух месяцев с момента вступления в должность.

В состав правительства области входят 22 человека, в том числе губернатор или врио губернатора региона, его первый заместитель - сейчас им является Алексей Тюкавин, пять заместителей губернатора, 14 министров и руководитель аппарата правительства.