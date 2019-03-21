Кабмин одобрил проект соглашения с Мали о военном сотрудничестве

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Мали. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписать соглашение от имени правительства РФ поручено Министерству обороны России.

К основным направления сотрудничества в военной сфере документ относит обмен мнениями и информацией по военно-политическим вопросам, развитие отношений в области совместной подготовки войск и сил, военного образования, военной медицины, военной истории, спорта и культуры, обмен опытом миротворческой деятельности, а также антитеррор. Предполагается, что соглашение будет заключено на неопределенный срок.