Хасиков считает приоритетом создание благоприятного инвестклимата в Калмыкии

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку 57-летнего Алексея Орлова с поста главы Калмыкии и назначил 38-летнего Бату Хасикова врио главы региона.

"Благодаря <...> спортивной деятельности у меня очень много знакомых, связей по всему миру, и в данном случае их нужно интерпретировать в экономические, политические отношения. Я думаю, что смогу это сделать, потому что уже есть предпосылки, например, взаимоотношения с президентом Монголии, уже мы ориентируется друг на друга. Что касается привлечения сюда инвесторов: я считаю это тоже своей возможностью, поэтому приложу максимум усилий. Но чтобы привлечь сюда инвесторов, нужно создавать благоприятный климат, начнем с этого", - сказал Хасиков.

Он также считает, что региону нужен свой порт, намерен изучить этот вопрос. Ранее две крупные компании Китая заявили о планах участия в проекте по строительству в Лагани на Каспии морского незамерзающего порта. "Это уникальный проект <...> Если это осуществится, это будет победой для Калмыкии", - отметил Хасиков.

Инвестиции в основной капитал региона в 2018 году увеличились в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом и составили 12 млрд 973 млн рублей. По этому показателю республика переместилась с 82-го места среди субъектов РФ в 2010 году на 84-е в 2018 году.