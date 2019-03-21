Хасиков считает приоритетом создание благоприятного инвестклимата в Калмыкии

ЭЛИСТА, 21 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности (врио) главы Республики Калмыкия Бату Хасиков намерен создать в регионе благоприятный инвестиционный климат и использовать связи времен спортивной карьеры при выстраивании международных отношений.
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Президент России Владимир Путин в среду принял отставку 57-летнего Алексея Орлова с поста главы Калмыкии и назначил 38-летнего Бату Хасикова врио главы региона.
"Благодаря <...> спортивной деятельности у меня очень много знакомых, связей по всему миру, и в данном случае их нужно интерпретировать в экономические, политические отношения. Я думаю, что смогу это сделать, потому что уже есть предпосылки, например, взаимоотношения с президентом Монголии, уже мы ориентируется друг на друга. Что касается привлечения сюда инвесторов: я считаю это тоже своей возможностью, поэтому приложу максимум усилий. Но чтобы привлечь сюда инвесторов, нужно создавать благоприятный климат, начнем с этого", - сказал Хасиков.
Он также считает, что региону нужен свой порт, намерен изучить этот вопрос. Ранее две крупные компании Китая заявили о планах участия в проекте по строительству в Лагани на Каспии морского незамерзающего порта. "Это уникальный проект <...> Если это осуществится, это будет победой для Калмыкии", - отметил Хасиков.
Инвестиции в основной капитал региона в 2018 году увеличились в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом и составили 12 млрд 973 млн рублей. По этому показателю республика переместилась с 82-го места среди субъектов РФ в 2010 году на 84-е в 2018 году.