МИД РФ: процесс над Караджичем показал предвзятость и ангажированность трибунала в Гааге

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Процесс по делу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича показал предвзятость и ангажированность Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге (МОМУТ). Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с решением ужесточить приговор Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В дипведомстве в четверг отметили, что мотивировочная часть вынесенного Механизмом вердикта потребует тщательного изучения. "Однако опубликованное на его сайте резюме подтверждает серьезные нестыковки, которые прослеживались в процессе над Караджичем с самого начала. Доказательная база вызывает серьезные сомнения, - подчеркнули в МИД РФ. - Тем не менее Механизм, переняв пороки МТБЮ [Международного трибунала по бывшей Югославии] и слепо следуя его антисербскому курсу, предпочел проигнорировать эти обстоятельства и в очередной раз продемонстрировал предвзятость и ангажированность тандема МТБЮ - Остаточный механизм".