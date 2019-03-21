Почти 20 слушателей программы подготовки высшего кадрового резерва возглавили регионы РФ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Программу подготовки высшего кадрового резерва прошли более 150 человек, 18 из них сейчас являются губернаторами либо исполняют обязанности глав регионов. Об этом сообщил журналистам директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ), гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В 2017 году по поручению президента России мы запустили первый набор программы подготовки высшего кадрового резерва на базе Высшей школы госуправления. Всего за два года обучение прошли 153 человека, 18 из них в настоящее время являются руководителями регионов (главы регионов и исполняющие обязанности глав регионов - прим. ТАСС)", - сказал Комиссаров.

Он уточнил, что 14 человек были назначены во время обучения, а еще четверо после завершения программы.

"Мы гордимся нашими выпускниками. Они прошли сильную профессиональную и лидерскую подготовку. ВШГУ постоянно совершенствует методику подготовки и программу обучения, чтобы компетенции, которые осваивают наши слушатели, соответствовали международным стандартам и самым высоким требованиям, предъявляемым к руководителям государственной и муниципальной власти", - подчеркнул Комиссаров.

Он отметил, что на этой неделе исполняющими обязанности глав регионов стали выпускники ВШГУ Олег Хорохордин (Республика Алтай), Алексей Текслер (Челябинская область) и Андрей Чибис (Мурманская область). "Для Чибиса опыт управления регионом новый. Но у него за плечами более пяти лет работы заместителем министра одного из наиболее важных с точки зрения жизнеобеспечения министерств - Минстроя. Безусловно, этот опыт будет необходим ему на новом месте работы", - подчеркнул Комиссаров.