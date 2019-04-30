Захарова: если США не прекратят вмешиваться в дела Венесуэлы, это приведет к коллапсу

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Вмешательство Вашингтона в суверенные дела Венесуэлы может привести к коллапсу ситуации. Об этом заявила во вторник журналистам находящаяся в ООН официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В Вашингтоне целый ряд политических деятелей не видит пагубности этого пути, в который они сами загоняют всю эту историю. Это странно, потому что это видят уже все, - сказала она. - Если Вашингтон будет дальше реализовывать попытку вмешательства во внутренние дела <...> это может привести к коллапсу ситуации".

В Каракасе и других городах Венесуэлы в настоящий момент идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне поддерживаемого США лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Ранее во вторник Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской Республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По его словам, обращение было записано с территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо запечатлена группа из 50-70 военнослужащих и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который по решению суда должен находиться под домашним арестом.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.