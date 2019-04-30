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Калашников рассказал о задачах, стоящих перед новым послом России и Белоруссии

Речь идет по углублению интеграции в рамках Союзного государства, отметил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Новый посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев должен будет решать серьезные задачи по углублению интеграции в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии. Такое мнение высказал во вторник ТАСС председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Задач у него очень много, это в том числе те, о которых говорили президенты в Сочи. Это очень серьезные задачи по углублению интеграции в рамках Союзного государства", - сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.

Он не сомневается, что Мезенцев - "человек, который понимает ценность отношений" России и Белоруссии. "У меня нет сомнений, что это выбор правильный", - добавил Калашников.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Белоруссии. Другим указом глава государства освободил Михаила Бабича от этой должности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичКалашников, Леонид Иванович (политик)
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