Посол РФ в США: Вашингтон не настроен на равноправные отношения с Москвой

ФИЛАДЕЛЬФИЯ /штат Пенсильвания/, 30 апреля. /ТАСС/. Вашингтон не демонстрирует готовности выстраивать отношения с Москвой на равноправной основе. Об этом заявил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов во время выступления в одном из корпусов Пенсильванского университета.

"Оставим в стороне истоки нынешнего кризиса российско-американских отношений. Скажу лишь одно. В тяжелые для моей страны 90-е годы прошлого столетия мы избыточно доверились внешнему миру, рассчитывали на помощь и готовность других стран вместе строить единую и неделимую безопасность, где не будет сильных и слабых, избранных и отверженных, где каждый будет иметь одинаковые права и обязательства", - напомнил российский дипломат.

"Но возобладал победно-патерналистский подход. Стремление строить отношения с нами не как с равноправными членами мирового сообщества, а в зависимости от того, в какой мере мы готовы перестраивать по западному образцу и подобию внутреннюю жизнь и следовать в фарватере США во внешних делах", - подчеркнул Антонов.

Он считает удачным мнение на этот счет, высказанное американским писателем и журналистом Крисом Кантаном из Сан-Франциско: "Глобалисты заманили медведя в ловушку в 1991 году, когда распался СССР. Однако вместо того, чтобы подружиться с медведем, они загнали его в клетку, а затем морили голодом, пытали и унижали в течение следующих восьми лет. Именно после этого медведь разорвал клетку и показал силу".

Попытки Москвы найти общий язык с Вашингтоном пока не находят у США понимания, отметил Антонов.

По его словам, "в Москве всегда исходили из того, что в вопросах поддержания мира Россия и США могут и должны находить общий язык".

Посол РФ, выступавший на английском языке, констатировал наличие "серьезных разногласий" между Россией и США, являющимися крупнейшими ядерными державами. "Вот почему следует действовать взвешенно, делать ставку на поиск взаимопонимания и компромиссов, смягчая противоречия и избегая конфронтации", - отметил Антонов.

"Перевести такую работу на практические рельсы пока не получается. Наша готовность к честному и профессиональному разговору по любым спорным вопросам не находит позитивного отклика. Более того, Россия определена в качестве "противника" в некоторых законах и доктринальных документах США. Ощущение таково, что с помощью санкций, информационных атак, попыток изолировать Россию некоторые политики хотят заставить нас капитулировать и отказаться от национальных интересов", - продолжил дипломат.

"Мы и впредь будем проявлять должную заботу об укреплении нашего суверенитета. Разумеется, делаем это не за счет чужих интересов и не в ущерб безопасности других государств, включая США", - подчеркнул Антонов.

Проблемы глобальной безопасности усугубляются региональными конфликтами и возрастанием фактора силы в международных отношениях, считает дипломат.

"Мировое сообщество сталкивается с серьезными проблемами в области международной безопасности и стратегической стабильности. Ситуация усугубляется неурегулированностью региональных конфликтов, возрастанием фактора силы в мировых отношениях", - подчеркнул Антонов. "Грубо нарушается международное право, вместо которого навязывается некий порядок, основанный на правилах, определяемых узкой группой "избранных". Делаются попытки подорвать роль Совета Безопасности ООН, создать селективные группы государств "по интересам", - заявил посол, подчеркнув, что "многие говорят, что началась новая гонка вооружений".

"Сегодня все вновь смотрят на Москву и Вашингтон, - отметил он. - Настало время для того, чтобы президент [России Владимир] Путин и президент [США Дональд] Трамп обсудили стратегическую стабильность и будущее контроля над ядерными вооружениями, в первую очередь - ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] и новый ДСНВ [Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений]".

Вопрос ДРСМД

Россия не стремится к эскалации напряженности и всеми силами добивалась сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил также Антонов.