Антонов назвал ЧМ-2018 примером народной дипломатии и надуманности "страшилок" о России

ФИЛАДЕЛЬФИЯ /штат Пенсильвания/, 1 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России стал примером народной дипломатии, продемонстрировавшей надуманность "страшилок" о России. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов в рамках поездки в Филадельфию (штат Пенсильвания).

Посол РФ назвал конструктивным взаимодействие США и России в ходе обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и недавно состоявшегося в России чемпионата мира по футболу.

"Напомню, что во время чемпионата мира по футболу у нас побывали не только главы многих государств и правительств, но, прежде всего, сотни тысяч болельщиков из разных стран", - отметил российский дипломат. Он обратил внимание на то, что из США на ЧМ-2018 приехало свыше 46 тыс. болельщиков, заняв второе после Китая место по числу прибывших.

"Они увидели настоящую Россию - открытую, дружелюбную, современную. Большинство гостей были искренне рады и изъявили желание еще раз посетить Россию, на собственном опыте узнали гостеприимство нашего народа. Это был яркий пример народной дипломатии, показавший надуманность "страшилок" о нашей стране", - констатировал Антонов.