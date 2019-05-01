Первый вице-спикер Госдумы прибыл на Кубу с официальным визитом

ГАВАНА, 1 мая. /ТАСС/. Парламентская делегация во главе с первым вице-спикером Государственной думы Иваном Мельниковым прилетела во вторник в Гавану с официальным визитом. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства РФ на Кубе Заурбек Макаев.

"Вице-спикер прилетел сегодня с официальным визитом. Запланировано участие Ивана Мельникова в мероприятиях, посвященных Дню труда, также он будет вручать [первому секретарю ЦК Компартии Кубы] Раулю Кастро Ленинскую премию [ЦК КПРФ]", - отметил Макаев. По данным диппредставительства, в ходе визита, который продлится до 5 мая, пройдет встреча делегации с кубинскими парламентариями.

В октябре 2018 года в Гавану приезжал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Он был сопредседателем на заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Рабочие секции возглавляли представители министерств торговли, энергетики, экономического развития и инвестиций, сельского хозяйства, образования и здравоохранения обеих стран.