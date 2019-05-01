Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий украинцев

В частности, право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года. Речь также идет об их детях, в том числе усыновленных (удочеренных), супругах и родителях. Уточняется, что в указе речь идет о таких гражданах Украины, у которых при этом нет гражданства (подданства) другого государства.

Такое же право получили лица без гражданства, родившиеся и проживавшие на территории Крыма, покинувшие полуостров до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР. Получить российское гражданство в упрощенном порядке могут украинцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, свидетельство о предоставлении временного убежища, удостоверение беженца или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, проживавшим постоянно в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на апрель 2014 года, а также их детям, супругам и родителям. Кроме того, согласно подписанному указу, право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке имеют граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР.

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ от лиц без гражданства и указанных категорий иностранных граждан составляет не более трех месяцев.

Подать заявление можно будет в любом регионе России в территориальный орган МВД РФ по месту жительства или месту пребывания.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке.