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Глава Бурятии в 2018 году заработал на 260 тыс. рублей больше и приобрел земельный участок

Алексей Цыденов также владеет жилым домом и квартирой

УЛАН-УДЭ, 1 мая. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов в 2018 году заработал 5 млн 630 тыс. рублей, что на 260 тыс. рублей больше, чем годом ранее, и приобрел земельный участок площадью 748 кв. м. Сведения о доходах главы региона размещены на сайте республиканского правительства.

Согласно данным декларации, приобретенный земельный участок находится в общей совместной собственности у Цыденова и его супруги.

Также глава Бурятии вместе с женой владеет жилым домом площадью 338 кв. м и квартирой площадью 121,6 кв. м, значившимися в декларации за 2017 год.

Дохода у супруги Цыденова в 2018 году не было. Годом ранее она получила 29,8 тыс. рублей в виде пособия по уходу за ребенком.

Транспортных средств, согласно декларации, у семьи Цыденова нет.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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