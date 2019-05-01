Путин подписал закон о закрытии унаследованных за рубежом счетов чиновников за полгода

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим и иным лицам, кому запрещено иметь зарубежные активы и счета, возможность в течение полугода закрыть вклады, полученные по наследству. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснил ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, российское антикоррупционное законодательство запрещает определенным категориям лиц иметь зарубежные счета, вклады, наличные деньги либо пользоваться зарубежными финансовыми инструментами. "Однако в жизни случаются ситуации, когда не злонамеренно гражданин, который подпадает под действие этого требования, все-таки становится владельцем либо финансового инструмента, либо счета в зарубежном банке, - сказал сенатор. - Например, при вступлении в наследство".

По его словам, чтобы принять меры по исполнению законодательства и провести отчуждение этих инструментов, чиновник должен войти во владение ими, что формально привело бы к нарушению законодательства. "Таким образом, закон представляет указанным лицам шестимесячный срок, чтобы прекратить хранение, произвести некое отчуждение либо прекратить владение иным образом и не вступать в противодействие с действующим законодательством", - сказал Башкин.

Поправки касаются всех граждан, замещающих государственные должности РФ, госдолжности в регионах РФ и иные должности, для которых установлен запрет на открытие счетов в зарубежных банках, владение или пользование иностранными финансовыми инструментами, а также для их супругов и несовершеннолетних детей. Согласно закону, "указанные лица вправе в течение шести месяцев со дня принятия наследства или передачи иностранных финансовых инструментов учредителю или бенефициару доверительного управления наследственным имуществом осуществить отчуждение полученных иностранных финансовых инструментов или прекратить владение и пользование иностранными финансовыми инструментами иным способом".