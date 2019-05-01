Эксперт: "Белые каски" изначально создавались для дезинформации общественности

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Неправительственная организация "Белые каски" изначально создавалась в Сирии в качестве инструмента дезинформации международной общественности. Об этом заявил корреспонденту ТАСС директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, представивший в среду на пресс-конференции в Лондоне подготовленный его фондом доклад, в котором утверждается, что "Белые каски" занимаются в Сирии преступной деятельностью.

"Для нас совершенно очевидно, что изначально эта организация задумывалась как система дезинформации, которая была сфокусирована на создании фейковых новостей и постановочных сцен, вводивших международное общественное мнение в заблуждение. Кроме того, эта система была фактически под пятой у террористических формирований. У нас просто есть оценки бывших членов "Белых касок" в отношении того, сколько денег проходило через эту организацию, представляющую собой отмывочную ширму, через которую деньги попадали вооруженным террористическим формированиям", - сказал Григорьев.

Представляя доклад британской общественности, российский эксперт заметил, что значительная часть сотрудников "Белых касок" была боевиками, представляли вооруженные и террористические группировки и продолжали принимать участие в боевых столкновениях, а "финансирование данной организации во многом представляло собой оплату именно этой деятельности". Кроме этого, по словам Григорьева, члены "Белых касок" на постоянной основе выполняли работу для террористических группировок и вооруженных отрядов "для фортификации их боевых позиций и снабжению боевиков", а сами вооруженные формирования рассматривали их в качестве собственных подразделений.

В докладе, составленном на основе интервью с более чем сотней свидетелей, в числе которых, помимо простых мирных жителей, были и четыре десятка бывших членов "Белых касок" и два десятка экс-боевиков, отмечается, что члены организации не оказывали помощь пострадавшим, а занимались изъятием у жертв противостояния в Сирии ценных вещей и даже внутренних органов. "Та криминальная система изъятия органов с участием "Белых касок", например, в Алеппо, фактически повторяет ту систему, которая ранее функционировала в Косове", - сообщил Григорьев корреспонденту ТАСС.

Он сказал, что на данный момент правительства ряда стран, которые продолжают финансировать "Белые каски", продолжают заявлять, что эта организация является чисто гуманитарной, приведя в пример мнение постоянного представителя Великобритании в ООН Карен Пирс. "Но поскольку такой информации, которую мы сегодня представили, становится все больше, и появляется все больше тому свидетелей, то у меня нет сомнений, что рано или поздно об этом начнут широко говорить, и я думаю, что члены парламента Великобритании безусловно поставят вопрос о том, какую организацию они финансировали за счет бюджета Соединенного Королевства", - заметил Максим Григорьев.

Мнение бывшего британского посла в Дамаске

По словам директора Британо-сирийского общества, бывшего посла Соединенного Королевства в Дамаске Питера Форда, "объем приводимых в докладе свидетельских показаний очень убедителен", а сам доклад "вносит очень ценный вклад в обсуждение предполагаемого применения химического оружия в Сирии".

"В течение многих лет Запад желал осуществить смену режима в Сирии. Она всегда рассматривалась как трудная страна, и изначально это происходило потому, что она поддерживала дружественные связи с Россией и враждебно относилась к Израилю. Но вершители британской политики никогда не задумывались о том, что наиболее выгодно самому сирийскому народу, который поддерживает свое правительство", - отметил Форд в общении с журналистами по завершении презентации доклада.

"Белые каски"

"Сирийская гражданская оборона" (СГО, более известна как "Белые каски") - неправительственная организация, созданная в 2014 году. Известность "Белым каскам" принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах атак, которые якобы предпринимало правительство Сирии и его союзники. При этом организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере таких материалов.

Позиция России состоит в том, что СГО является элементом информационной кампании, направленной против сирийских властей. Как заявил МИД России в январе 2018 года, "Белые каски", "давно сотрудничающие с террористическими группировками", полностью себя дискредитировали "провокациями и постоянным распространением откровенной лжи".