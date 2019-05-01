Первый вице-спикер Госдумы вручил Раулю Кастро Ленинскую премию ЦК КПРФ

ГАВАНА, 1 мая. /ТАСС/. Первый вице-спикер Государственной думы Иван Мельников, находящийся на Кубе с официальным визитом, после завершения большой первомайской демонстрации в Гаване в среду вручил первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро нагрудный знак и диплом лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ за "последовательную позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы". Об этом ТАСС сообщили в посольстве России на острове.

Во время церемонии, на которой также присутствовал лидер Кубы Мигель Диас-Канель, Мельников отметил, что революция на острове открыла ряд возможностей и во многом изменила судьбу страны. "Особые узы связывают народы наших двух стран. Укрепление стратегического партнерства, согласованная позиция по всем проблемам, которые затрагивают интересы друг друга на всех международных площадках - отличительная черта наших отношений", - заявил парламентарий.

"Позвольте мне вручить почетный нагрудный знак и диплом лауреата Ленинской премии первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро Рус за выдающийся вклад в практику социалистического строительства, за деятельность, способствующую утверждению в жизни общества принципов справедливости, гуманизма и социального прогресса, за верность идеалам социализма и Кубинской Революции, за личную роль в международной борьбе с антикоммунизмом и колониализмом и последовательную позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы", - сказал Мельников.

Рауль Кастро отметил, что принимает награду "не в личном качестве, а от имени всего нашего народа". По его словам, вручение ему Ленинской премии ЦК КПРФ "является неопровержимым доказательством исторических отношений между двумя народами, которые пережили разные события, но отношения между которыми сегодня укрепляются и обновляются". Он вспомнил слова, сказанные ему однажды братом Фиделем: "Без помощи Советского Союза, которую мы получили, нам было бы крайне трудно бороться, чтобы одержать победу на протяжении всех этих трудных лет".

Как сообщается на сайте КПРФ, Ленинская премия ЦК партии присваивается за "особый вклад в общественно значимую деятельность, способствующую утверждению принципов справедливости и гуманизма, за успехи в передовой производственной и социальной практике, в научно-исследовательской и культурной деятельности". Присвоение премии является фактом признания КПРФ заслуг лауреата перед трудящимися России в деле защиты и воплощения в жизнь ценностей социализма, справедливости, общественного прогресса.