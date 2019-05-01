Лавров начинает двухдневный рабочий визит в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 2 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает в четверг двухдневный рабочий визит в Узбекистан. Как ожидается, его примет президент республики Шавкат Мизиёев, также глава МИД РФ проведет переговоры с министром иностранных дел страны Абдулазизом Камиловым. Кроме того, Лавров примет участие в XI обзорной встрече сторон Меморандума о взаимопонимании в сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами.

Эта поездка в Ташкент станет для Лаврова пятой.

Как отметили в МИД России, стороны планируют обсудить вопросы двусторонней, региональной и международной повесток. В частности, особое внимание будет уделено реализации договоренностей по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан 18-19 октября 2018 года, а также подготовке предстоящего 30 мая первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде.

Министры затронут и сотрудничество в общих интеграционных структурах, предполагается также рассмотреть возможности для углубления координации сторон на международных площадках.

"Повестка дня переговоров включает положение в Афганистане и российско-узбекистанское взаимодействие в целях содействия мирному процессу в Исламской Республике Афганистан", - говорится в распространенном в преддверии визита комментарии МИД РФ.

Союзнические отношения

В Москве подчеркивают, что Ташкент является стратегическим партнером и союзником в Центрально-Азиатском регионе, а традиционно дружеские отношения "основываются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга". "Российско-узбекистанские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, динамичным расширением областей сотрудничества", - добавили на Смоленской площади.

В целом двусторонние отношения значительно активизировались после визита Мирзиёева в Россию в апреле 2017 года и ответного визита Путина.

В МИД РФ отметили, что встреча глав государств в Ташкенте в октябре прошлого года "продемонстрировала новое качество стратегического партнерства между двумя странами". По итогам саммита был подписан пакет документов на $27 млрд, а также учрежден ряд новых форматов взаимодействия: форум межрегионального сотрудничества, образовательный форум, фестиваль молодежи, медиафорум.

Экономическое сотрудничество

Узбекистан является одним из ведущих экономических партнеров на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот в 2018 году вырос по сравнению с предыдущим годом более чем на 20% и достиг $4,4 млрд. До $3,3 млрд увеличился российский экспорт в Узбекистан, импорт из этой страны составил $1,1 млрд, показав за год рост почти на 3,6%.

Важной сферой взаимодействия Москвы и Ташкента традиционно остается энергетика. В ходе октябрьского визита Путина, в режиме телемоста был дан старт реализации проекта строительства в Узбекистане атомной электростанции, первый энергоблок которой планируется запустить в 2028 году.

Политические партнеры

В МИД РФ положительно оценивают диалог на международных площадках, в том числе ООН и ОБСЕ, отмечая совпадение или близость позиций Москвы и Ташкента по многим актуальным международным и региональным вопросам.

"Приветствуем последовательную линию узбекистанских партнеров против политизации работы ООН, в том числе по украинской и сирийской проблематике, традиционное соавторство в инициативах по противодействию героизации нацизма, международной информационной безопасности, неразмещения первыми оружия в космосе, - говорится в комментарии российского министерства. - С удовлетворением констатируем активизировавшееся участие Ташкента в межгосударственном взаимодействии в Центральной Азии, работе СНГ и ШОС".

В Москве также отметили рост координации двух стран по афганской проблематике, в частности сотрудничество в рамках Московского формата и Контактной группы "ШОС - Афганистан". МИД приветствовал усилия Узбекистана по содействию национальному примирению в Афганистане, в том числе проведение конференции в Ташкенте в марте 2018 года.

На одном языке

Гуманитарные узы России и Узбекистана также остаются крепкими, напомнили в министерстве. Так, регулярно проводятся фестивали и дни культуры двух стран, а российское высшее образование пользуется популярностью у узбекистанской молодежи.

"В 2018 года почти 8,5 тыс. узбекистанских абитуриентов поступили в российские вузы. Всего в России обучается более 29 тыс. студентов из этой страны. По данному показателю республика находится на одном из первых мест среди государств - участников СНГ. В стране функционируют четыре филиала российских вузов", - уточнили в МИД РФ.

При этом русский язык в качестве языка межнационального общения, на котором публикуются законодательные акты и другие официальные документы, сохраняет в Узбекистане свои позиции. Он является обязательным для изучения в школах республики, его преподают в 59 вузах страны и 11 их филиалах. Обучение на русском ведется более чем в 900 школах.

Кроме того, отметили в министерстве, российская община играет заметную роль в жизни Узбекистана, где живут около 800 тыс. русских и порядка 230 тыс. татар и башкир. Недавно, в 19-20 апреля, в Ташкенте прошла региональная конференция российских соотечественников в странах ближнего зарубежья, в работе которой приняли участие делегаты из государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии, Грузии и Украины, а также представители российских и узбекистанских министерств и ведомств, регионов, неправительственных организаций.