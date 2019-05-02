В МИД РФ рассчитывают, что Киев проведет беспристрастное расследование событий в Одессе

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. В МИД России рассчитывают, что на Украине все-таки будут созданы условия, при которых власти этой страны смогут провести объективное и беспристрастное расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, по итогам которого все причастные к ним лица понесут заслуженное наказание. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, распространенном в четверг в связи с пятилетием одесской трагедии.

"Пять лет прошло с момента кровавых событий 2 мая 2014 года, когда в результате бесчинств украинских радикалов в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены не менее 50 и пострадали сотни ни в чем не повинных людей. Эта леденящая душу трагедия, которая потрясла весь цивилизованный мир, стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота", - отмечается в комментарии МИД РФ.

В документе подчеркивается, что спустя годы после этого "отвратительного преступления" его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены. Несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят. "Все это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям. Особо циничным выглядит тот факт, что украинские правоохранительные органы продолжают преследовать тех, кому тогда удалось спастись от фашиствующих молодчиков", - указывается в тексте.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что западные кураторы Киева также продолжают хранить обет молчания. "Им явно невыгодно признать, что под их опекой "у руля" страны стоят силы, у которых руки по локоть в крови, - говорится в документе. - Вместо того, чтобы реально потребовать от украинских властей найти и наказать виновных в зверских преступлениях в Доме профсоюзов, на протяжении пяти лет мы слышим от западных партнеров лишь рассуждения о демократичности их подопечных".

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. Однако в сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинение по статье "Сепаратизм", после чего их вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.