{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД РФ рассчитывают, что Киев проведет беспристрастное расследование событий в Одессе

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что зачинщики и исполнители преступления до сих пор не найдены
Здание МИД РФ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. В МИД России рассчитывают, что на Украине все-таки будут созданы условия, при которых власти этой страны смогут провести объективное и беспристрастное расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, по итогам которого все причастные к ним лица понесут заслуженное наказание. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, распространенном в четверг в связи с пятилетием одесской трагедии.

На эту тему

"Пять лет прошло с момента кровавых событий 2 мая 2014 года, когда в результате бесчинств украинских радикалов в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены не менее 50 и пострадали сотни ни в чем не повинных людей. Эта леденящая душу трагедия, которая потрясла весь цивилизованный мир, стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота", - отмечается в комментарии МИД РФ.

В документе подчеркивается, что спустя годы после этого "отвратительного преступления" его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены. Несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят. "Все это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям. Особо циничным выглядит тот факт, что украинские правоохранительные органы продолжают преследовать тех, кому тогда удалось спастись от фашиствующих молодчиков", - указывается в тексте.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что западные кураторы Киева также продолжают хранить обет молчания. "Им явно невыгодно признать, что под их опекой "у руля" страны стоят силы, у которых руки по локоть в крови, - говорится в документе. - Вместо того, чтобы реально потребовать от украинских властей найти и наказать виновных в зверских преступлениях в Доме профсоюзов, на протяжении пяти лет мы слышим от западных партнеров лишь рассуждения о демократичности их подопечных".

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. Однако в сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинение по статье "Сепаратизм", после чего их вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.

Теги
УкраинаРоссия
Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ призовет дать оценку трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
Как отметил глава делегации Петр Толстой, и прежний, и новоизбранный президенты Украины считают нужным не вспоминать случившегося
Читать полностью