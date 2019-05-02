Лавров: Россия рассматривает отношения с Узбекистаном как стратегическое партнерство

ТАШКЕНТ, 2 мая. /ТАСС/. Отношения между Россией и Узбекистаном находятся на уровне стратегического партнерства, что было подтверждено во время визита президента России Владимира Путина в октябре 2018 года. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

"Полностью поддерживаю характеристику наших отношений как дружественных, доверительных, союзнических, отношений стратегического партнерства, - сказал он. - Безусловно, все это подтвердилось в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Республику Узбекистан в октябре 2018 года".

Российский министр отметил, что переговоры Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева стали главным событием в отношениях двух стран в прошлом году, а предстоящие уже в этом году контакты лидеров "будут определять дальнейшие направления российско-узбекского взаимодействия". "Хотел бы отметить, что визит был на редкость продуктивным с точки зрения договоренностей по укреплению координации во внешнеполитической сфере, наращивания экономического, особенно инвестиционного, сотрудничества и в плане создания целого ряда механизмов, которые помогают углублять контакты между людьми", - продолжил российский министр.

Лавров добавил, что ожидает положительного результата и от встречи с Камаловым. "Наверняка мы определим направления, которые требуют дополнительного внимания для того, чтобы то, о чем условились наши лидеры, выполнялось в полном объеме", - сказал он.

Глава МИД РФ 2-3 мая находится с рабочим визитом в Ташкенте. В пятницу он примет участие в министерском сегменте XI обзорной встречи сторон Меморандума о взаимопонимании в сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами от 4 мая 1996 года.