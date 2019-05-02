Лавров назвал неправдой заявления США о роли России в Венесуэле

ТАШКЕНТ, 2 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой высказывания представителей США о роли России в ситуации в Венесуэле.
"Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то - "неправда", - заявил глава дипведомства, отвечая на вопрос ТАСС.
30 апреля госсекретарь Майкл Помпео выступил с заявлением о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов уехать на Кубу, но "Россия его отговорила". Сам венесуэльский президент назвал это вбросом. Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что министр обороны, председатель Верховного суда и глава президентской охраны Венесуэлы якобы выразили готовность поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
Неуважение к народам
Лавров напомнил о состоявшемся в среду телефонном разговоре с госсекретарем. "[Помпео] призывал отказаться от поддержки Мадуро, призывал нас и Кубу не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Достаточно сюрреалистично звучит вся эта история, - обратил внимание министр. - Я ему ответил, основываясь на нашей принципиальной позиции, что мы никогда не вмешиваемся в чужие дела и других призываем делать то же самое".
"Предостерег от того, чтобы США, как это провозгласили уже в Вашингтоне, стали возвращаться к доктрине Монро, так можно зайти очень далеко. Считаю, что подобного рода громогласно объявляемые намерения вернуться к доктрине 200-летней давности по большому счету отражают неуважение не только к венесуэльскому народу, а в целом к народам Латинской Америки", - подчеркнул глава МИД РФ.
Мобилизация усилий
Как отметил Лавров, Россия будет мобилизовывать усилия уважающих Устав ООН стран для противодействия планам США по Венесуэле.
"Наша позиция [по отношению к планам США по Венесуэле] будет очень простая. Мы мобилизуем группу государств, которые, как мы, уважают Устав ООН, на противодействие подобным замыслам", - сказал он.
"Такая группа формируется в ООН, и я надеюсь, что она получит серьезную поддержку в организации, - отметил министр. - Потому что речь идет об очень простой вещи, трудно как-то ее исказить: защита основополагающих норм и принципов международного права, как они записаны в Уставе ООН".
Контакты будут продолжены
Лавров отметил, что Москва и Вашингтон условились продолжать контакты по Венесуэле, хотя позиции сторон и несовместимы. "Я так понимаю, что Помпео звонил, чтобы потом сказать публично, что он мне звонил и призвал не вмешиваться. Он это сделал, считаю, что на этом мы пока должны поставить точку. Хотя договорились контакты продолжать, в том числе по Венесуэле", - указал министр.
"Но я не вижу, как можно совместить позиции, с одной стороны наши, опирающиеся на Устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны позиции США, которые из Вашингтона назначают "исполняющих обязанности президента" другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим, - продолжил он. - Позиции несовместимые, но разговаривать мы готовы".
Ситуация в Венесуэле
Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления. Они начались после того, как группа военных, предположительно, поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.
23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организации американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.