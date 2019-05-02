Лавров назвал неправдой заявления США о роли России в Венесуэле

"Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то - "неправда", - заявил глава дипведомства, отвечая на вопрос ТАСС.

30 апреля госсекретарь Майкл Помпео выступил с заявлением о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов уехать на Кубу, но "Россия его отговорила". Сам венесуэльский президент назвал это вбросом. Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что министр обороны, председатель Верховного суда и глава президентской охраны Венесуэлы якобы выразили готовность поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Неуважение к народам

Лавров напомнил о состоявшемся в среду телефонном разговоре с госсекретарем. "[Помпео] призывал отказаться от поддержки Мадуро, призывал нас и Кубу не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Достаточно сюрреалистично звучит вся эта история, - обратил внимание министр. - Я ему ответил, основываясь на нашей принципиальной позиции, что мы никогда не вмешиваемся в чужие дела и других призываем делать то же самое".

"Предостерег от того, чтобы США, как это провозгласили уже в Вашингтоне, стали возвращаться к доктрине Монро, так можно зайти очень далеко. Считаю, что подобного рода громогласно объявляемые намерения вернуться к доктрине 200-летней давности по большому счету отражают неуважение не только к венесуэльскому народу, а в целом к народам Латинской Америки", - подчеркнул глава МИД РФ.

Мобилизация усилий

Как отметил Лавров, Россия будет мобилизовывать усилия уважающих Устав ООН стран для противодействия планам США по Венесуэле.