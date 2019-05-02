Лавров: Россия и Узбекистан наметили шаги по купированию наркоугрозы из Афганистана

ТАШКЕНТ, 2 мая. /ТАСС/. Позиции России и Узбекистана относительно необходимости купировать террористическую и наркотическую угрозы с территории Афганистана для Центральной Азии (ЦА) совпадают. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встреч и переговоров в Узбекистане.

"Мы говорили о процессах, которые происходят в ЦА, в том числе в контексте необходимости купировать террористическую и наркоугрозу, исходящие с территории Афганистана, - отметил глава МИД РФ. - Здесь у нас очень тесное совпадение позиций".

По его словам, стороны "наметили дальнейшие шаги в том, как по двусторонним каналам и в русле существующих многосторонних механизмов содействовать урегулированию афганской ситуации таким путем, чтобы эта страна была стабильной и чтобы с ее территории больше не исходили никакие угрозы для соседей в ЦА" и для других стран.