Лавров: Россия и Узбекистан будут бороться против фальсификации истории

ТАШКЕНТ, 2 мая. /ТАСС/. Россия и Узбекистан выступают против переписывания истории, за сохранение исторической памяти и достойное отношение к ветеранам войны и труда. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встреч и переговоров в узбекистанской столице.

"Учитывая то, что в будущем году Узбекистан будет председателем в СНГ, а год - юбилейный, год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, мы обменялись мнениями о том, как сохранять историческую память, не допускать переписывания истории, как достойно относиться к ветеранам войны и труда, как воспитывать молодое поколение в уважении к их подвигу".

Глава МИД РФ сообщил, что готовится целый рад документов по линии СНГ в связи с юбилеем Великой Победы. По его словам, в ходе их встречи, состоявшейся в рамках нынешнего визита, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев "подчеркнул, что для него праздник 9 Мая, как для российского руководства и для всех россиян, а также для всех граждан Узбекистана, является священным".

Гуманитарное сотрудничество

Межрегиональный, молодежный и медийный форумы обогащают гуманитарное сотрудничество между Россией и Узбекистаном, заявил Лавров. По его словам, хорошие перспективы сотрудничества открываются в гуманитарной сфере, которая "всегда была продвинутым направлением двустороннего взаимодействия и вызывала большой интерес у граждан РФ и Узбекистана".

"Сейчас это взаимодействие обогащается новыми формами, - отметил глава МИД РФ. - Это, во-первых, межрегиональный форум. Это новая форма работы, он учрежден, первый форум состоялся, готовится второй. Также сформирован образовательный форум. Фестиваль молодежи будет проводиться регулярно. Первый уже состоялся, готовится второй".

В этой связи он упомянул и медиафорум, который "предоставляет возможность представителям СМИ обмениваться опытом и оценками, искать интересные совместные темы".

"Безусловно, мы говорили о наших связях в сфере образования, - обратил внимание Лавров. - Мы очень ценим то внимание, которое уделяет руководство Узбекистана русском языку. Наряду с преподаванием его фактически по всей территории страны создаются дополнительные центры русского языка в университетах в Ташкенте и других городах. Мы выразили признательность за внимание ко всем этим вопросам, в том числе поблагодарили наших узбекистанских хозяев за поддержку состоявшегося здесь недавно регионального конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, в частности в Центральной Азии".