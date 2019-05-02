Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что в стране не скрывают проблемы со свободой печати

ВЕНА, 2 мая. /ТАСС/. Россия не скрывает свои проблемы со свободой печати и безопасностью журналистов, но при этом ведет мониторинг правонарушений в отношении работников СМИ. Об этом сообщил в четверг постоянному совету ОБСЕ заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин в связи с празднованием 3 мая Всемирного дня свободы печати.

"Проблемы со свободой печати и безопасностью журналистов есть и в России. Мы этого не скрываем. Однако мы делаем все возможное для привлечения к ответственности виновных в нападениях на работников СМИ, ведем мониторинг правонарушений в их отношении, плотно взаимодействуем с профильными международными институтами, в частности, с представителем ОБСЕ по свободе СМИ", - сказал Балакин.

Как отметил российский дипломат, "свободная, независимая и плюралистическая печать является необходимым компонентом любого демократического общества".

Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается 3 мая. С инициативой учреждения этой даты выступили африканские журналисты, принявшие в 1991 году Виндхукскую декларацию, направленную на поддержку независимой прессы.

В марте 2019 года в России был принят и подписан резонансный законопроект о блокировке фейковых новостей, а также закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность новыми законами, которые, по его словам, станут чрезмерным вмешательством и ограничением свободы слова и свободы СМИ, цензурой для интернет-журналистики.