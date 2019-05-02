РФ объяснила ОБСЕ гуманитарные намерения при упрощении выдачи паспортов жителям Донбасса

ВЕНА, 2 мая. /ТАСС/. Москва решила упростить получение жителями Донбасса российского гражданства, потому что власти Украины лишили их законных прав. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин.

По его словам, Россия с сожалением наблюдает, как Киев лишил жителей Донбасса едва ли не всех законных прав, исключил их из политических и социально-экономических процессов на Украине, сделав де-факто бесправными лицами на территории родного государства.

"В сложившихся условиях Российская Федерация, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, приняла решение предоставить возможность приобретения жителями отдельных районов Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке - на территории Российской Федерации и без отказа от имеющегося гражданства. Ни о какой принудительной всеобщей паспортизации, как об этом, не разобравшись в сути вопроса, заявляли отдельные представители, речи не идет", - сообщил Балакин на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Смерти на пунктах пропуска

По словам Балакина, линия соприкосновения в Донбассе стала препятствием для многих жителей региона, с начала 2019 года в очередях на пунктах пропуска там скончались 19 человек.

По его словам, торгово-экономическая, транспортная и социальная блокада Донбасса со стороны Киева привела к образованию линии, которая прошла по судьбам живых людей, разделив семьи. При этом для многих, кто вынужден ее пересекать, она стала труднопреодолимым препятствием.

"По данным Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, лишь с начала 2019 года в очередях в пунктах пропуска скончались 19 человек. Разделяем обеспокоенность ухудшением гуманитарной обстановки в Донбассе, ставшей следствием политики Киева по нагнетанию напряженности, в том числе военной", - сказал Балакин.