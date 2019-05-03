Карасин: о встрече в нормандском формате нужно говорить после инаугурации Зеленского

ТАШКЕНТ, 3 мая /ТАСС/. Обсуждение новой встречи в нормандском формате возможно после вступления в должность нового президента Украины. Об этом заявил журналистам в пятницу статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нужно дождаться инаугурации и после этого думать о том, чем насытить в практическом плане встречу нормандского формата, потому что, как вы знаете, он собирается на разных уровнях - экспертный, уровень министров и высший. Главное - не сам факт встречи, а главное - те результаты, которые надо будет достичь на этой первой в новых условиях встречи. Об этом мы думаем", - указал Карасин.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности к переговорам в нормандском формате, однако ее возможные сроки не называл. При этом, еще будучи кандидатом на пост главы государства, он высказывался за возможное расширение нормандского формата. Проигравший выборы президент Петр Порошенко при этом утверждал, что переговоры планировались в ближайшие недели после голосования.

Дата инаугурации Зеленского пока не назначена. В пятницу в официальной газете "Правительственный курьер" опубликованы результаты выборов президента Украины. С момента публикации начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства.