{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Карасин: о встрече в нормандском формате нужно говорить после инаугурации Зеленского

Замглавы МИД РФ отметил, что главное - не сам факт встречи, а те результаты, которые необходимо достичь
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАШКЕНТ, 3 мая /ТАСС/. Обсуждение новой встречи в нормандском формате возможно после вступления в должность нового президента Украины. Об этом заявил журналистам в пятницу статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, отвечая на соответствующий вопрос.

На эту тему
ЦИК Украины подвел итоги выборов. Но инаугурацию избранного президента могут отложить

"Нужно дождаться инаугурации и после этого думать о том, чем насытить в практическом плане встречу нормандского формата, потому что, как вы знаете, он собирается на разных уровнях - экспертный, уровень министров и высший. Главное - не сам факт встречи, а главное - те результаты, которые надо будет достичь на этой первой в новых условиях встречи. Об этом мы думаем", - указал Карасин.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности к переговорам в нормандском формате, однако ее возможные сроки не называл. При этом, еще будучи кандидатом на пост главы государства, он высказывался за возможное расширение нормандского формата. Проигравший выборы президент Петр Порошенко при этом утверждал, что переговоры планировались в ближайшие недели после голосования.

Дата инаугурации Зеленского пока не назначена. В пятницу в официальной газете "Правительственный курьер" опубликованы результаты выборов президента Украины. С момента публикации начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеКарасин, Григорий БорисовичЗеленский, Владимир Александрович
В кабмине сообщили, что руководство "Мираторга" не имеет отношения к семье Медведева
В пресс-службе правительства уточнили, что Виктор и Александр Линники не являются родственниками супруги премьер-министра
Читать полностью