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В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

По словам замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина, это решение не стоит интерпретировать как кризис в отношениях двух стран
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин Михаил Терещенко/ТАСС
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАШКЕНТ, 3 мая /ТАСС/. Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими. Об этом заявил журналистам в пятницу статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

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"Я категорически против того, чтобы все это интерпретировалось как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы", - сказал он.

"Отношения между Белоруссией и Россией носят характер стратегического партнерства, они союзнические", - подчеркнул Карасин.

Замглавы МИД РФ указал на то, что Москва и Минск работают над углублением интеграции в рамках Союзного государства. "Надо с оптимизмом смотреть на будущие отношения между Россией и Белоруссией ", - заключил он.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Белоруссии. Другим указом глава государства освободил Михаила Бабича от этой должности.

В новость были внесены изменения (08:28 мск) - добавлены подробности в последних двух абзацах

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБабич, Михаил ВикторовичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичКарасин, Григорий Борисович
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