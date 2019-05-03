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Рябков заявил, что встреча Лаврова и Помпео в Финляндии согласована

Глава МИД России и госсекретарь США много раз проводили телефонные беседы, однако их полноформатные переговоры состоялись лишь во время саммита в Хельсинки в июле 2018 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео на следующей неделе в Финляндии согласована. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Да, встреча согласована", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление высокопоставленного представителя Госдепартамента в четверг о том, что Лавров и Помпео могут встретиться на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая.

Лавров и Помпео много раз проводили телефонные беседы, однако полноформатные переговоры состоялись лишь однажды - во время российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАФинляндияРоссияРябков, Сергей АлексеевичПомпео, Майкл (Майк)
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