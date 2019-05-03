Лавров обсудил в Узбекистане подготовку визита Мирзиёева в Россию

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Узбекистан обсудил подготовку визита президента республики Шавката Мирзиёева в РФ в 2019 году. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Визит в Ташкент показал высокую степень доверительного российско-узбекистанского диалога, позволил определить приоритетные задачи при подготовке визита президента Республики Узбекистан Мирзиёева в Российскую Федерацию в этом году. Подтверждена активная позиция России на площадке международного сотрудничества в области контроля за незаконным оборотом наркотиков в интересах государств Центральной Азии и всего евразийского пространства", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД РФ, в центре обсуждения стояли договоренности по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, прошедшего 18-19 октября 2018 года, и подготовка первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

Глава МИД РФ 2-3 мая находился с рабочим визитом в Ташкенте. В пятницу он принял участие в министерском сегменте XI обзорной встречи сторон Меморандума о взаимопонимании в сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами от 4 мая 1996 года.