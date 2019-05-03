{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова прокомментировала предложение Климкина заменить "Бессмертный полк" на Украине

Представитель МИД России напомнила, что ранее украинский дипломат предложил пройтись по улицам с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Украина забыла о жертвах сторонников националиста Степана Бандеры, говоря о проведении акции, альтернативной шествию "Бессмертный полк". Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат напомнила, что ранее глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя инициативу о проведении в стране акции, которая могла бы стать заменой "Бессмертному полку", предложил пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

"Пусть только не забудет [Михаила] Саакашвили позвать. Это во-первых. А во-вторых, куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертв забыли", - указала Захарова.

 

Теги
УкраинаРоссияКлимкин, Павел АнатольевичСаакашвили, Михаил НиколаевичЗахарова, Мария Владимировна
Лавров обсудил в Узбекистане подготовку визита Мирзиёева в Россию
В сообщении МИД РФ отмечается, что визит министра иностранных дел в Ташкент показал высокую степень доверительного российско-узбекистанского диалога
Читать полностью