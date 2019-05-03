Глава ФАДН рассказал, что объединяет Россию и Украину

ЯЛТА, 3 мая. /ТАСС/. Россию и Украину объединяет общая история, культура, традиции, а не только государственная граница, указал глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, комментируя заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что из "общего" у России и Украины пока только государственная граница.

"Простые люди не чувствуют себя разделенными, что они вдруг стали разными народами. Это все политики, политические игры, которые пытаются разделить нашу историю, культуру, традиции. Я глубоко убежден, что это временная история, это невозможно сделать в принципе", - сказал Баринов журналистам в кулуарах фестиваля "Мозаика коренных народов России. Крымский маяк 3.0".

Всероссийский межнациональный молодежный фестиваль "Мозаика коренных народов России. Крымский маяк 3.0" собрал в Ялте представителей молодежи из восьми федеральных округов России.

Целью фестиваля, организатором которого выступает Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральная национально-культурная автономия греков России при поддержке Фонда президентских грантов, является создание культурной площадки для объединения молодежи, укрепления межконфессиональных и этнических взаимоотношений.

Фестиваль "Крымский маяк" впервые прошел в 2016 году в Ялте как мероприятие, посвященное греческой культуре - традициям и наследию одного из коренных народов Крыма.