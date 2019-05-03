МИД России считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Выработка Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) была ошибкой, которая подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такая позиция содержится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками", - говорится в сообщении ведомства по итогам выступления делегации РФ на третьей сессии подготовительного комитета конференции 2020 года по рассмотрению действия ДНЯО по тематике ядерного разоружения в Нью-Йорке.

В МИД РФ отметили, что процесс сокращения и ограничения ядерных вооружений должен быть поэтапным и основываться на принципе равной и неделимой безопасности.

"Кроме того, пришло время начинать работать над приданием процессу ядерного разоружения многостороннего характера. При этом Российская Федерация не намерена никому ничего навязывать. Считаем необходимым действовать в данном вопросе на основе консенсуса, с учетом интересов всех участников", - добавили в министерстве.

Договор о запрещении ядерного оружия запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. 7 июля 2017 года на голосовании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке текст разработанного юридически обязывающего документа о запрете ядерного оружия поддержали 122 государства. Страны "ядерного клуба", включая Индию, Пакистан и КНДР, не принимали участие в разработке этого документа. 29 октября 2018 года на первом комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН Россия, Великобритания, Франция, США и Китай подтвердили общую позицию, совместно заявив, что не станут подписывать Договор о запрещении ядерного оружия.