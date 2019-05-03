МИД России обвинил США в использовании курдов для подрыва достижений астанинского формата

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Вашингтон задействует в Сирии часть курдских сепаратистов в рамках своих планов по долгосрочному присутствию в САР, подрывая достижения астанинского формата. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Как напомнили в дипведомстве, 3 мая в населенном пункте Айн-Иса отдельные курдские лидеры при содействии западных кураторов попытались провести "Конгресс родоплеменных союзов, племен и народностей Сирии". "При этом, не добившись широкого арабского представительства, организаторы "псевдо-конгресса" были вынуждены понизить его статус до уровня "конференции", - подчеркнули в министерстве

"США и их союзники последовательно проводят курс на разрешение сирийского кризиса исключительно с целью обеспечения своего долгосрочного присутствия в Сирии, - указали в МИД РФ. - Для этого задействуется часть сепаратистски настроенных курдских боевых формирований, в свое время сыгравших определенную роль в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ), а в настоящее время добивающихся при поддержке США создания "квазигосударственного образования" на восточном берегу реки Евфрат".

"Данное мероприятие, очевидно направленное на разделение страны, грубо нарушает декларируемые ООН принципы сохранения территориальной целостности и государственного суверенитета Сирийской Арабской Республики, в том числе прописанные в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, - заявили в МИД РФ. - Оно ведет к новому витку напряженности обстановки и разрушает ту хрупкую конструкцию, которая позволяет добиться национального согласия в многонациональном сирийском государстве. Акция явно направлена на подрыв усилий международного сообщества, ООН и стран-гарантов астанинского формата по скорейшему разрешению сирийского кризиса".

Как отметили в министерстве, с учетом неприятия идеи проведения "конгресса" у большинства лидеров арабских племен Восточного Евфрата, Вашингтон выделил значительные финансовые средства для подкупа делегатов: организаторы вербовали участников в лагерях беженцев, включая лагерь Эль-Холь, "измученные голодом узники которого готовы на все ради спасения жизни". В ход шли также шантаж и даже силовые методы, обратили внимание во российском внешнеполитическом ведомстве.