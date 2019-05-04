Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в воскресенье в Москве с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой. Об этом сообщили в субботу ТАСС в российском дипведомстве.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.

Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления.

Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.

Ситуация в Венесуэле, как ожидается, станет одной из главных тем встречи Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, которая состоится на полях министерского заседания Арктического совета 6-7 мая в Финляндии.