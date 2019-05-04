Косачев: новые запуски ракет КНДР имеют политический, а не военно-технический аспект

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Новые ракетные пуски КНДР имеют, скорее, политический, чем военно-технический аспект. Такое мнение выразил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея передало, что КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.

"Так или иначе, любые испытания в данной ситуации имеют, скорее, политический, чем военно-технический аспект", - написал Косачев в Facebook. Он подчеркнул, что данные пуски были проведены "непосредственно в преддверии готовящегося визита спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигэна в Японию и Южную Корею на следующей неделе".

"Сигнал вполне недвусмысленный: Пхеньян демонстрирует, что договариваться нужно непосредственно с ним, а не с кем-то еще, и вариант с силовым давлением или с запугиванием не пройдет. Хотелось бы, однако, увидеть и "пряник" от северокорейской стороны, в виде готовности к переговорам и мирным предложениям", - отметил сенатор.

Последний раз Пхеньян проводил ракетные испытания в ноябре 2017 года. Тогда была испытана ракета нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

После этого в апреле 2018 года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения. В мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов.