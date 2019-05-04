Лавров обсудит с главой МИД Венесуэлы попытку госпереворота в Каракасе

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в воскресенье в Москве переговоры с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, главной темой которых станет предпринятая оппозицией 30 апреля попытка захвата власти в латиноамериканской стране. Встреча пройдет на фоне предстоящих 6-7 мая контактов Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео, где также, как ожидается, речь пойдет о ситуации в Венесуэле.

"Состоится обмен мнениями по ситуации в Венесуэле и вокруг нее в связи с попыткой государственного переворота в этой стране, по перспективам политико-дипломатического урегулирования разногласий в рамках венесуэльской конституции, а также вариантам международных посреднических усилий по содействию диалогу правительства и оппозиции", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве в связи с предстоящими переговорами.

Как добавили в министерстве иностранных дел, на встрече будут обсуждаться "шаги по углублению всеобъемлющего российско-венесуэльского партнерства на международной арене, активизации усилий неформальной группы стран по защите целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, а также противодействию незаконно введенным односторонним санкциям, ухудшающим социально-экономическое положение в стране".

Венесуэльский кризис

23 февраля оппозиция предприняла попытку доставить в Венесуэлу через границу с Бразилией и Колумбией груз, как утверждали сторонники Гуайдо, гуманитарной помощи. Власти страны обвинили оппонентов в провокации. На границе произошли столкновения, однако они не привели к крупномасштабным выступлениям против Мадуро.

На протяжении нескольких месяцев в Венесуэле продолжалось политическое противостояние между законными властями и оппозицией. Гуайдо настаивал, что он является исполняющим обязанности президента. До 30 апреля ситуация оставалась в основном спокойной и новых крупных столкновений не происходило. Однако во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране.

Сторонники оппозиции проникли на территорию авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На прилегающей к ней развязке проспекта Альтамира начались столкновения протестующих с полицией и Национальной гвардией. Во время стычек с силовиками пострадали несколько сотен человек, четверо погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов. Однако военные не поддержали Гуайдо. Правительство сохранило контроль над всеми военными объектами.

Рука Вашингтона

Сразу после выступления Гуайдо 30 апреля США развязали масштабную кампанию в его поддержку. В Вашингтоне обвинили Россию во вмешательстве в ситуацию в латиноамериканской стране. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что со смещением Мадуро с поста президента согласились министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда Майкель Морено и глава президентской гвардии Иван Эрнандес. Когда стало ясно, что попытка переворота не удалась, госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что Мадуро якобы уже намеревался покинуть страну, но его от этого будто бы отговорила Россия.

1 мая по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор Лаврова и Помпео. Российский министр подчеркнул, что в ситуацию в Венесуэле вмешивается не Россия, а США, и указал, что "продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями". Позднее в беседе с журналистами глава МИД РФ заявил, что утверждения Вашингтона о вмешательстве России - это, "мягко говоря, неправда".

В Венесуэле находятся российские военные специалисты, отзыва которых требуют США. Однако в Москве неоднократно подчеркивали, что их задача состоит исключительно в обслуживании поставленной ранее военной техники и в обучении ее использованию. По информации посольства РФ в Каракасе, никакого участия в событиях в Венесуэле на этой неделе военнослужащие РФ не принимали.

Обсуждение венесуэльского кризиса Лавров и Помпео продолжат уже при личной встрече в Рованиеми в Финляндии, где 6-7 мая пройдет министерская встреча Арктического совета.