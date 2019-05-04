Небензя: отношения России и США должны вновь стать залогом стабильности в мире

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Отношения России и США должны стать залогом стабильности в мире, именно благодаря такому взаимодействию была возможна победа во Второй мировой войне. Такое мнение высказал в субботу постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая перед участниками акции "Бессмертный полк" в нью-йоркском Бэттери-парке у мемориала павшим во Второй мировой войне.

Мемориал стал конечной точкой маршрута памятного шествия, в котором приняли участие свыше 2 тыс. человек, в том числе ветераны ВОВ. Постпред РФ взял слово после того, как хор исполнил гимны России и США. "Пока мы слушали оба гимна, я поймал себя на мысли, что наши страны ведь никогда не воевали. Мы всегда были союзниками, - подчеркнул Небензя. - И нам необходимо сделать все, чтобы отношения стран опять стали залогом стабильности в мире: такими, благодаря которым мы и достигли в те времена мира, чтобы мир легко мог дышать".

"Победа в ВОВ вошла в наш генотип, ДНК, которую невозможно вытравить, - отметил Небензя. - "Бессмертный полк" - незабываемое чувство, зрелище. Здесь люди идут по зову сердца, так как у каждого из них есть своя личная история о войне, отраженная в том числе в портретах ветеранов, которые они несут. Это не они идут с нами, а мы идем с ними, и мы видим связь поколений, которую невозможно разрушить".

"Спасибо, что приняли меня в сегодняшнем марше, - обратился постпред к участникам акции. - Я очень рад, что так много людей пришло почтить память наших отцов, матерей, дедушек и бабушек".

В первый раз акция "Бессмертный полк" состоялась в США в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда она была организована всего в трех городах - Нью-Йорке, Сан-Франциско (Калифорния) и Атланте (Джорджия), - собрав в общей сложности несколько сот человек. В прошлом году число участников акции в США составило около 8 тыс.

В Нью-Йорке акция "Георгиевская ленточка" проходит с 2011 года, в последующие годы акцию подхватили в других американских городах, где соотечественники организовывают "Бессмертный полк". Идея акции родилась в 2005 году в Москве, с тех пор георгиевская ленточка успела побывать на вершине Эльбруса, в космосе, несколько лет подряд облетала на легкомоторном самолете Статую Свободы.