Рогозин ответил экс-главкому НАТО, который предложил запретить россиянам въезд в США

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал бывшему главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмиралу в отставке Джеймсу Ставридису прекратить разжигать русофобию. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

Ранее Ставридис призвал ввести новые санкции против России. По его мнению, они могут выражаться в том числе в полном запрете на въезд граждан РФ в США. Такую точку зрения он высказал в своей статье для журнала Time.

"Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях", - написал Рогозин, подчеркнув, что "партнерство между Россией и США важно для всего мира".

Гендиректор Роскосмоса в качестве примера таких партнерских отношений привел сотрудничество госкорпорации с NASA, которое существует "в сложных политических условиях".

Рогозин также напомнил, что через несколько дней Россия будет отмечать Победу над германским нацизмом. В этой войне "наши отцы и матери не преклоняли колени перед угрозой их физического уничтожения", подчеркнул глава госкорпорации. В то же время, пояснил гендиректор Роскосмоса, США хотят, чтобы Россия преклонила "колени перед вашими запретами на посещение США российскими артистами и спортсменами".

"Джеймс, это даже не смешно. Однажды ты сказал мне, что начал понимать Россию. По-видимому, это понимание еще не завершено", - уверен Рогозин.