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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД России: США впервые в истории угрожают санкциями за выполнение решений СБ ООН по Ирану

В ведомстве назвали сложившуюся ситуацию парадоксальной и напомнили, что Иран продолжает соблюдать все свои обязательства

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты впервые в мировой практике угрожают применением санкций в отношении государств, выполняющих решения Совета Безопасности ООН по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном в воскресенье на сайте министерства.

Участниками ядерной сделки с Ираном изначально являлись США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция, однако в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения.

"Впервые в мировой практике американцы дошли до открытых угроз применить санкции против тех, кто выполняет решения СБ ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, касающиеся СВПД", - отметили в МИД России.

В министерстве подчеркнули, что США не просто вышли из сделки, а "начали преднамеренно создавать препятствия для дальнейшего осуществления СВПД теми, кто остается ему привержен".

В МИД назвали сложившуюся ситуацию "парадоксальной", напомнив, что Иран продолжает соблюдать все свои обязательства как в рамках ядерной сделки, так и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. "А кто же нарушитель? Им оказались США, причем пошли на это преднамеренно и продолжают в этом упорствовать", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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СШАИранГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияСитуация вокруг Ирана
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