МИД России: США пытаются скрыть контрабанду веществ, влияющих на нервную систему

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. США, обвиняя Россию в разработке влияющих на нервную систему веществ, пытаются скрыть их масштабную контрабанду на своей территории. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ в связи с публикацией доклада Госдепартамента о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

"Обратили внимание на изложенные в докладе претензии в связи с якобы ведущимися в России разработками веществ, воздействующих на центральную нервную систему (т. н. "инкапаситантов"), которые будто бы предполагается использовать в военных целях, - отмечается в комментарии. - Такие заявления звучат особенно цинично на фоне того, что американская сторона продолжает сохранять оговорку к Женевскому протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 года, предусматривающую возможность ответного применения химических веществ инкапаситирующего действия, что запрещено Статьей I Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)".

"Более того, согласно исполнительному указу президента США № 11850 от 8 апреля 1975 года, в определенных ситуациях даже разрешается применять в военных целях химические средства, предназначенные для борьбы с беспорядками, что категорически запрещено той же статьей Конвенции", - напомнили в МИД РФ.

"Обвинениями в адрес Москвы Вашингтон, похоже, пытается скрыть серьезные проблемы в связи с масштабной контрабандой на территорию США тех же "инкапаситантов", в частности, фентанила, который широко применяется в производстве синтетических наркотиков", - указали в министерстве.

В МИД подчеркнули, что согласны только с выводом США о растущей угрозе доступа террористических группировок на территории Сирии и Ирака к токсичным химикатам для использования в своих целях.

Без консультаций

На Смоленской площади констатировали, что США злонамеренно игнорируют положения КЗХО, предписывающие проведение консультаций по двусторонним каналам для соответствующей проработки спорных вопросов.

"Вместо этого США взяли за правило распространение заведомо ложной информации с целью введения в заблуждение международной общественности, - констатировали в министерстве. - Очевидно нежелание США вести конструктивный, профессиональный и равноправный диалог по данной тематике в рамках ОЗХО, как это и предусмотрено Конвенцией".