МИД РФ: Россия сохранила "окно возможностей" для диалога с США по ДРСМД

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Решение России не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе до того, как подобные шаги будут предприняты американской администрацией, направлено на сохранение "окна возможностей" для возобновления диалога с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с США по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога. При этом российский лидер отметил, что РФ не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах до тех пор, пока там "не появятся американские вооружения данного класса".

"Эта односторонняя мера сдержанности и поддержания предсказуемости направлена в том числе на сохранение "окна возможностей" для возобновления диалога, если и когда к нему будут готовы США", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в воскресенье на сайте внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что своими действиями США демонстрируют, что "дело планомерно ведется к дестабилизирующим развертываниям, которые чреваты гонкой вооружений, подрывом стратегической стабильности и международной безопасности".

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению договора.