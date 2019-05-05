МИД РФ: для диалога о вооружениях в Европе НАТО должна отказаться от "сдерживания" России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Диалог по контролю над обычными вооружениями в Европе будет возможен, если НАТО и США откажутся от "сдерживания" России и возобновят военное сотрудничество, но пока этого не произошло. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ по вопросу о контроле над обычными вооружениями в Европе в связи с публикацией Госдепартаментом доклада о приверженности Вашингтона обязательствам в разоруженческой сфере.

"Что касается перспектив разработки нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе на принципах равной и неделимой безопасности, сбалансированности прав и обязательств сторон, то их следует рассматривать в контексте отказа натовцев от мер военного "сдерживания" России в Европе, нормализации отношений с РФ, в том числе в сфере военного сотрудничества, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Пока этого не произошло".

В МИД РФ отвергли обвинения США в том, что решение Москвы приостановить участие в предыдущем соглашении на эту тему - Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) - противоречит международному праву. "В связи с этим хотели бы напомнить следующее. США и их союзники неоднократно обходили ограничительные положения ДОВСЕ путем расширения НАТО, - указали в министерстве. - При этом они всячески уходили от предлагавшегося Россией обновления режима КОВЕ [режима по контролю над обычными вооружениями в Европе] в соответствии с изменившимися военно-политическими реалиями на континенте".

"Только осознав серьезность намерений России в отношении приостановления действия ДОВСЕ, США и их союзники вынужденно заговорили о "необходимости решать вопрос о дальнейшей судьбе КОВЕ", - продолжили в МИД РФ. - Однако их попытки использовать диалог по этой проблематике в качестве рычага давления на Россию в конечном итоге привели к его заморозке".

Президент РФ Владимир Путин в 2007 году подписал указ о приостановлении Россией действия ДОВСЕ на фоне усиления военного присутствия НАТО в Европе.