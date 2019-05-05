Лавров: Россия подтвердила солидарность с президентом Венесуэлы и ее народом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия солидарна с Венесуэлой в условиях развернутой против этой страны безответственной кампании по свержению законного правительства. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.

"Венесуэла - наш давний надежный партнер, и сегодня, когда в отношении этого суверенного государства развернута циничная, абсолютно безответственная кампания с целью свергнуть законное правительство, мы подтвердили нашу солидарность с Венесуэлой, с ее правительством, с ее президентом и с венесуэльским народом", - отметил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным не выражал намерения начать военную интервенцию в Венесуэлу.

По словам Лаврова, "в телефонном разговоре с президентом Путиным таких намерений не прозвучало".

Россия поддерживает меры по стабилизации обстановки в Венесуэле, предпринимаемые президентом страны Николасом Мадуро. "Мы... приветствовали предпринимаемые правительством Николаса Мадуро меры по недопущению дальнейшей дестабилизации обстановки", - сказал Лавров.