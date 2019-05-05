Лавров подтвердил планы обсудить Венесуэлу с Помпео в Финляндии 6 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на запланированной на 6 мая встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Финляндии обсудит ситуацию в Венесуэле и вопросы глобальной безопасности.

"Встреча завтра в финском городе Рованиеми, где проходит двухдневная сессия Арктического совета, запланирована с госсекретарем Майклом Помпео, - сказал Лавров в воскресенье на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой. - Обсуждать мы будем Венесуэлу, но не только ее".

"У нас достаточно насыщенная повестка дня, проблем много, задач, которые требуют решения в международном плане, - продолжил глава МИД РФ. - Задач, связанных с глобальной и региональной безопасностью, тоже немало".

Как добавил российский министр, "в большинстве этих задач взаимодействие РФ и США может сыграть весьма существенную, позитивную роль, если мы такое взаимодействие будем выстраивать на принципах выработки общих подходов".